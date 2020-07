Super lavoro per i pompieri ancora impegnati sul maxi incendio di fieno

Sono attesi da giornate di super lavoro i vigili del fuoco della nostra provincia: i pompieri sono impegnati da ieri nelle operazioni di soffocamento delle fiamme dopo il maxi incendio divampato in una grossa azienda agricola situata nel comune di Borgonovo, in località Case Bruciate. Sono migliaia, sembra addirittura 5mila, le rotoballe di fieno andate in fumo per cause ancora in corso di accertamento. Un rogo che bissa quello registrato solo sei anni fa all’interno della stessa azienda. Non si sono fortunatamente registrati feriti. Serviranno giorni prima che il rogo, tuttora sotto controllo, possa considerarsi definitivamente spento.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà