Daniela Lupo, nuovo prefetto di Piacenza: “Porto al nord la mia esperienza del sud”

Dopo anni di lavoro nelle città del sud ora porta la sua esperienza a Piacenza, dove arriverà a breve come nuovo prefetto. Leccese d’origine, 58 anni, Daniela Lupo prenderà il posto di Maurizio Falco in procinto di andare a Latina. Arriva da Palermo, dove riveste il ruolo di vice prefetto vicario. Per lei, a Piacenza, sarà il primo incarico nel ruolo di prefetto.

E’ entrata nella carriera prefettizia nel 1987. Prima di lavorare a Palermo è stata alle prefetture di Foggia, Reggio Calabria, Lecce e Brindisi. A Lecce è stata responsabile di un progetto sull’immigrazione ed ha partecipato, tra l’altro, alla gestione delle numerose emergenze connesse agli sbarchi sulle coste salentine, e alle emergenze ambientali e occupazionali”.