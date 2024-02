Il prefetto Paolo Ponta visita la base di San Damiano: “Ambiziosi progetti futuri”

Visita del prefetto di Piacenza, Paolo Ponta, al Distaccamento Aeroportuale di San Damiano. Accolto al suo arrivo dal comandante, il Tenente Colonnello Salvatore Occini, il Prefetto ha assistito ad un briefing illustrativo delle attività del Reparto, che oggi consentono di perseguire i due principali compiti d’istituto: costituire una base di rischieramento di componenti operative, in occasione di esercitazioni ed eventualmente prima di un loro rischieramento in operazioni reali, e contribuire alla conservazione e valorizzazione del patrimonio storico aeronautico ed aerospaziale dell’Aeronautica Militare.

“Sono onorato di ricevere la visita di una carica istituzionale così prestigiosa che testimonia la vicinanza delle istituzioni al personale del nostro Reparto – ha spiegato il comandante Occini -. Sono convinto che questa sinergia sia fondamentale per sviluppare tutte le potenzialità del Distaccamento Aeroportuale di Piacenza sul territorio della nostra Provincia”.

Il Prefetto ha potuto constatare le attività di valorizzazione del Distaccamento Aeroportuale che nel corso degli ultimi anni sono state sviluppate all’interno della Base. Molte le iniziative e convenzioni con ditte impegnate nello sviluppo aeronautico e nel settore automotive che, attraverso bandi ad evidenza pubblica, hanno ottenuto l’utilizzo delle superfici e lo spazio aereo dell’Aeroporto – solo quando non impegnato nelle peculiari attività operative ed addestrative del Reparto – per attività di ricerca, sviluppo e testing.

“Sono molto felice di conoscere da vicino questa realtà – ha detto il Prefetto al termine del briefing -: l’attività quotidiana che svolgete e gli ambiziosi progetti futuri. Mi sono reso conto che questo Reparto può rappresentare un centro di eccellenza per la nostra Provincia e per l’Aeronautica Militare, alla quale sono legato da ricordi che risalgono fin dalla mia infanzia”.

Progetti – La visita è stata l’occasione per esporre al Prefetto di alcuni progetti, allo studio dello Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, che riguardano il futuro del Distaccamento Aeroportuale, tra cui la realizzazione di un Flying Museum a San Damiano. L’intendimento della Forza Armata è quello di consentire ai visitatori e agli appassionati del mondo del volo di toccare con mano la storia aeronautica anche attraverso la possibilità di vedere all’opera tecnici manutentori intenti nel restauro di aeromobili storici. Il Flying Museum a San Damiano si andrà ad affiancare ad altre realtà che raccontano della storia e della cultura e tradizioni aeronautiche della Forza Armata, come quelle del MUSAM, Museo Storico A.M. di Vigna di Valle (Rm).

Il Distaccamento Aeroportuale Piacenza, costituito il 1° settembre 2017 sul sedime di San Damiano, dipende dal 6° Stormo di Ghedi a sua volta dipendente dal Comando Forze da Combattimento di Milano nell’ambito del Comando Squadra Aerea.