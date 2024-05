Auto come gioielli d’epoca tra i chiostri del Politecnico con “Cultura e Motori”

Veri gioielli che hanno fatto la storia dei motori, dalle Alfa Romeo alle Citroen, sono le auto d’epoca che hanno illuminato gli occhi dei piacentini presenti a Cultura e Motori, evento organizzato dal Cpae (Club piacentino automotoveicoli d’epoca) con il patrocinio del Comune e della Provincia di Piacenza e il sostegno della commissione ASI-Green, due giorni di mezzi in mostra e convegni sul passato e sul futuro della motoristica al Politecnico di Piacenza.

un focus sul futuro dell’aeroporto di san damiano

Al centro dell’attenzione quest’anno c’è stato anche l’aeroporto militare di San Damiano, che in futuro potrebbe avere un museo tutto suo con spazi virtuali e una mostra con i velivoli di un tempo. Se ne è parlato ieri alla mattinata di conferenza tecniche. Non sono mancati i piacentini che hanno visitato l’esposizione di veicoli, motori e immagini pittoriche, ma c’è stato anche spazio per la teoria con il convegno introdotto dal professor Michele Monno del Politecnico di Milano – sede di Piacenza e dall’assessore all’Università e ricerca Francesco Brianzi. Il tenente colonnello Salvatore Occini, comandante del distaccamento aeroportuale di Piacenza, ha illustrato il progetto “Air Force Flying Museum: c’è l’idea di realizzare questo museo che occuperà il 20 per cento circa dell’attuale area di San Damiano con mostre, diverse forme di interazione virtuale di realtà aumentata e spazi dedicati a esposizioni di vecchi velivoli. Occini ha poi citato il tema del restauro. In esposizione al Politecnico c’era infatti un modello di motore radiale Alfa Romeo Aeronautico. Insieme a lui Roberto Boni di Quattroruote, Stefano Iacoponi della progettazione Ferrari, Fiat e Alfa Romeo, Lorenzo Morello della progettazione Fiat e commissione Cultura ASI e Alessandro Piccone della progettazione Alfa Romeo e Fiat.

I GRANDI ANNIVERSARI DELL’AUTOMOBILISMO

Si conclude così un evento che ha visto la celebrazione di grandi anniversari dell’automobilismo, dai 110 anni della Maserati ai 100 della Bugatti 35, dai 70 anni dell’Alfa Romeo Giulietta Sprint ai 60 anni della Porsche 911 e ai 50 della Volkswagen Golf e della Alfetta GTV. “Siamo arrivati alla ventunesima edizione e questa volta abbiamo voluto festeggiare importanti anniversari – il commento di Giovanni Groppi, consigliere Cpae – ecco il perché della presenza di veicoli legati ai decenni scorsi. Oltre a questo ci siamo dedicati a temi che collegano passato, presente e futuro del motore a combustione”.