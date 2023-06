Torna a volare dopo 40 anni l’F-G91 dell’Aeronautica, restaurato a San Damiano

È tornato a volare dopo quasi quarant’anni l’F-G91 dell’Aeronautica Militare, dismesso definitivamente nel 1985 dopo aver svolto il suo ruolo di caccia tattico leggero e di velivolo delle Frecce Tricolori. Lo hanno restaurato i tecnici della sezione “Valorizzazione del patrimonio storico” dell’Aeronautica Militare che ha sede al Distaccamento Aeroportuale Piacenza di San Damiano, nel comune di San Giorgio. Con loro anche un team di tecnici di ditte specializzate. Diverse le collaborazioni, da Leonardo, leader nell’aerospazio, a ditte specializzate, diverse delle quali hanno prestato aiuto e competenza gratuitamente.

Dalla pista della base aerea, già sede del 50esimo Stormo, l’aereo si è alzato in volo, pilotato dal generale di squadra aerea in pensione, Maurizio Lodovisi, già collaudatore, vero esperto di questi mezzi. Ha volato per 30 minuti e nel pomeriggio. “Un volo da manuale”, lo definisce il capo servizio “Valorizzazione del patrimonio storico” dell’Aeronautica militare, il tenente colonnello Francesco Dante, “ed una grande soddisfazione dopo due anni e mezzo di lavoro”. Ieri pomeriggio è ripartito alla volta di Pratica di Mare dove parteciperà alla manifestazione aerea per il Centenario dell’Aeronautica nel fine settimana.

Lunedì il velivolo tornerà a San Damiano dove avrà la sua base.

