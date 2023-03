Cent’anni di Aeronautica, San Damiano apre le porte: “Qui una base per i velivoli storici”

Un secolo di vita per l’Aeronautica. Oggi il distaccamento aeroportuale di San Damiano, nel Piacentino, ha aperto le porte al pubblico. Dalle 10.30 alle 16 i cittadini hanno potuto varcare la soglia di quella che per tanti anni è stata la base aerea in cui ha operato il 50esimo Stormo. Attualmente l’area ha funzioni logistiche. “In futuro San Damiano sarà un punto di riferimento per i velivoli storici di tutta Italia” ha spiegato il comandante Francesco Rossi. Durante la giornata, inoltre, è stato possibile vedere il Caccia Fiat G-91R utilizzato in passato dalla pattuglia acrobatica delle Frecce Tricolori, che è in fase di restauro da parte di tecnici specializzati dell’Aeronautica. Ecco i dettagli nel servizio del Tgl a cura di Thomas Trenchi.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà