Ucraini, ipotesi accoglienza a San Polo: la base militare è pronta ad aprire le porte

È pronta ad attivarsi la “macchina” dell’accoglienza di San Polo. La base dell’Aeronautica in val Nure, nella zona fra Podenzano e Turro, potrebbe riaprire le porte a breve per ospitare i profughi ucraini in fuga dalla guerra. È in continuo aumento, del resto, l’ondata migratoria dal Paese assediato dalle truppe russe. Anche nel Piacentino, le strutture parrocchiali, gli spazi degli enti solidali e le abitazioni private rischiano di non essere più sufficienti.

Nel tavolo prefettizio per l’emergenza umanitaria, quindi, sarebbe emersa l’esigenza di rendere operativa l’area militare come centro d’accoglienza per gli ucraini, in caso di “forte necessità sul territorio”. Non ci sono ancora date ufficiali, ma le palazzine “Aquila” e “Falco” – questa la denominazione – potrebbero essere messe a disposizione a stretto giro di posta. L’ipotesi è di affidare la gestione alla protezione civile o alla Croce Rossa.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: