Richiedenti asilo, incontro in Prefettura: “Progetti di formazione e lavoro”

L’accoglienza dei richiedenti asilo, secondo il modello ormai consolidato in questa provincia, è stata il tema dell’incontro presieduto dal prefetto Daniela Lupo con i sindaci e con il coinvolgimento delle istituzioni, della diocesi, delle associazioni di categoria, delle organizzazioni sindacali e di tutte le componenti associative.

L’obiettivo è di creare nuove opportunità per il sistema produttivo e di dignità per il richiedente asilo, anche come fattore di rivitalizzazione dei centri in spopolamento e di mantenimento delle sedi più decentrate dei servizi primari.

“In questo senso saranno promossi progetti da finanziare nell’ambito del FAMI, in collaborazione con il mondo dell’agricoltura e dell’industria – spiega la Prefettura -. In questa provincia è già operativo dallo scorso 23 giugno il progetto di formazione e inserimento lavorativo di n. 15 Minori stranieri non accompagnati, strutturato nell’ambito del “Protocollo d’intesa per l’attivazione di un progetto sperimentale per sostenere l’inclusione formativa e l’integrazione attraverso il lavoro dei minori stranieri non accompagnati”, promosso dalla scrivente e sottoscritto lo scorso 6 febbraio dalla Regione Emilia-Romagna – Assessorato allo sviluppo economico e green economy, lavoro, formazione e relazioni internazionali, Comune di Piacenza, Comune di Fiorenzuola d’Arda, Ance Piacenza, la Scuola Edile di Piacenza, Asp Azalea (Azienda pubblica di servizi alla persona del Distretto di Ponente), Agenzia formativa dei Comuni di Piacenza e di Fiorenzuola d’Arda ed ente accreditato alla Regione Emilia-Romagna. I minori stranieri non accompagnati, individuati dai Servizi sociali coinvolti – conclude la nota prefettizia – sono stati iscritti al terzo anno di un percorso di istruzione e formazione professionale dell’ente accreditato, con un programma personalizzato finalizzato ad acquisire le competenze linguistiche e quelle tecnico professionali sulle lavorazioni edili”.