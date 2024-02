Piacenza, l’esercito fa brillare tre ordigni bellici ritrovati lungo strada Val Nure

Bonifica ordigni bellici. Questa mattina il Secondo reggimento Genio pontieri ha provveduto a far brillare due proietti d’artiglieria 47 mm He Naz Ita e un proietto d’artiglieria 75 mm He Naz Ita. Un’operazione svolta sotto il coordinamento della Prefettura e in accordo con tutte le componenti tra cui quella sanitaria garantita da Croce rossa.

Gli ordigni erano stati rinvenuti lo scorso 8 febbraio nel Comune di Piacenza, in Strada Val Nure, all’interno di un terreno agricolo di un privato cittadino, messo in sicurezza dai militari dell’Arma dei Carabinieri. I residuati bellici sono stati rimossi e trasportati in un’area per il successivo brillamento.