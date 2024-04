Placentia Half Marathon, il 5 maggio la 27° edizione: torna la corsa “Salvati-salvatori”

Preparativi in corso per la 27esima Placentia Half Marathon, che si terrà il 5 maggio a Piacenza. Oggi, 16 aprile, gli organizzatori hanno presentato nel salone della prefettura alcune iniziative collaterali dedicate a Progetto Vita in collaborazione con l’Asd Placentia.

STAFFETTA SALVATI-SALVATORI

Dopo il successo dello scorso anno, tutto è pronto per la seconda edizione della camminata “100% Progetto Vita per lo sport” in programma sabato 4 maggio e della staffetta “Salvati-salvatori” che si correrà domenica 5 maggio. “Intervenire con un defibrillatore nei primi minuti da un arresto cardiaco non solo salva una vita ma consente spesso al “salvato” di riprendere la propria attività lavorativa e per molti anche di praticare una adeguata attività sportiva a beneficio della propria qualità di vita, i 21 salvati della staffetta ne sono la testimonianza” ha ricordato la dottoressa Daniela Aschieri.

La camminata “100% Progetto Vita per lo sport” sarà finalizzata alla gestione e alla manutenzione della rete dei defibrillatori della provincia, nonché al ripristino e all’ampliamento dei cartelli Dae sui percorsi podistici.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: