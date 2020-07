A Fiorenzuola, Sarmato e Travo mortalità più che triplicata nei mesi di pandemia

Il comune piacentino con il maggiore incremento di decessi nei tre mesi di pandemia (rispetto allo stesso periodo medio del 2015-2019) è stato Fiorenzuola: +265%, da 40 morti in media nel trimestre delle annate precedenti ai 146 in quello del 2020. Seguono Sarmato (+233,3%, da 7,2 morti in media nel 2015-2019 ai 24 nel 2020), Travo (233,3%, da 6 morti in media nel 2015-2019 ai 20 nel 2020) e Castelvetro (+222,4%, da 15,2 morti in media nel 2015-2019 ai 49 nel 2020).

