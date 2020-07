Ad Agazzano arriva il nuovo medico: è il 31enne Francesco Manstretta

Francesco Manstretta è il trentunenne medico a cui è stato affidato il non facile compito di raccogliere l’eredità del dottor Gianfranco Conti, medico di famiglia che per oltre un ventennio ha prestato servizio ad Agazzano e che il covid si è portato via.

“Questo è un posto bellissimo per lavorare e credo anche per vivere – dice Manstretta che è figlio del noto ginecologo Tiziano Manstretta –. Per me che vengo dalla città questa è una dimensione perfetta dove puoi prenderti il tempo per parlare e ascoltare il paziente”.

L’intervista su Libertà