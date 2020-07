Addio a Maria Poggi Azzali, fondatrice della cantina Tenuta Pernice

Si è spenta all’età di 90 anni Maria Poggi Azzali, storica imprenditrice vitivinicola fondatrice dell’Azienda Agricola Tenuta Pernice di cui è stata l’anima e il motore per decenni e dove fino a pochissimi anni fa ancora si occupava in prima persona di organizzare le vendemmie.

L’avventura di questa donna, classe 1929 forse una delle prime imprenditrici donne in un settore da sempre caratterizzato al maschile, iniziò nel 1979.

“In quell’anno – racconta la figlia Chiara che ne ha raccolto il testimone – mia madre comperò da un vicino il primo vigneto”. Il vigneto in questione si trovava in località Pernice, vicino a Poggio di Castelnovo dove c’era la casa di famiglia in cui Maria Poggi trascorreva le estati visto che all’epoca abitava a Pavia. Partendo da quel primo vigneto la donna nel corso degli anni continuò ad espandere i possedimenti. In quei primi anni il frutto delle vendemmie veniva conferito nella Cantina di Borgonovo ma per l’imprenditrice non era abbastanza, tanto che nel 1988 costruì la sua cantina. Due anni dopo, era il 1990, imbottigliò la prima bottiglia di vino malvasia dandole il nome di Tenuta Pernice.

