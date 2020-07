Il ricovero non ferma Francesco: si laurea collegato dalla chirurgia dell’ospedale

Si è laureato dal lettino dell’ospedale, raggiungendo un traguardo di vita che fino a pochi mesi fa sembrava impossibile. Almeno, in questo modo. Il giovane Francesco Sala, ricoverato nel polichirurgico di Piacenza, ha sbalordito tutti sostenendo l’esame finale per la laurea magistrale in matematica direttamente dal reparto di chirurgia d’urgenza.

“Ieri il nostro paziente si è laureato – comunica l’Ausl di Piacenza -. Fin qui niente di speciale, se non fosse per il fatto che la discussione della tesi si è svolta in ospedale, grazie a un collegamento online dello studente ricoverato in chirurgia d’urgenza. Il personale e i genitori hanno affiancato Francesco mentre otteneva questo importante risultato. In tempi pre-Covid forse non sarebbe potuto accadere, ma ieri tutto è andato benissimo. Elena e Giacomo Sala, ovviamente molto orgogliosi del figlio, hanno ringraziato tutta l’équipe. Il personale della chirurgia augura al giovane un futuro brillante”.