Tragedia a Cortemaggiore: muore ottantacinquenne travolta da un’auto

Via Galluzzi

Tragedia a Cortemaggiore, dove un’anziana di 85 anni è morta dopo essere stata travolta da un’auto in via Galluzzi. L’incidente è avvenuto questo pomeriggio, lunedì 13 luglio, intorno alle 17.20. Ancora da definire i contorni dell’episodio: stando a una prima ricostruzione pare che la donna stesse attraversando la strada in sella alla sua bicicletta, quando la vettura (con a bordo un ventinovenne piacentino) l’ha investita facendola cadere a terra.

Le condizioni dell’anziana erano apparse da subito gravissime: a nulla, purtroppo, sono valsi i tentativi di rianimazione operati dai soccorritori della Pubblica assistenza di Cadeo. Sul posto anche i carabinieri.