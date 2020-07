Lunedì la Giunta Bonaccini a Piacenza: “Vicinanza alla gente”

Tra pochi giorni, lunedì 20 luglio, la Giunta regionale si riunirà a Piacenza come “segnale concreto di vicinanza alla comunità locale dopo i mesi durissimi dell’emergenza Coronavirus”. È prevista infatti nella nostra città la seconda data delle sedute itineranti promosse dal governatore Stefano Bonaccini insieme ai suoi assessori come “occasione di confronto con sindaci e amministratori, forze economiche e sociali, per avviare insieme una ricostruzione che metta al centro il lavoro, la crescita sostenibile, la salvaguardia del tessuto economico-sociale”. Perciò la Giunta regionale dell’Emilia-Romagna ha deciso di andare sul territorio: il via è nelle aree più colpite dal Covid, a iniziare da Rimini (venerdì 17 luglio) e poi, per l’appunto, Piacenza (20 luglio) e Parma (31 luglio).

