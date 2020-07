Gianni Ambrosio: “Resto a Piacenza, questa città mi ha preso il cuore”

Oggi, 16 luglio, è l’ultimo giorno da Vescovo della Diocesi di Piacenza e Bobbio per Monsignor Gianni Ambrosio, al servizio della nostra comunità da quasi 13 anni. Papa Francesco ha infatti nominato Adriano Cevolotto, alla guida della Diocesi. Ambrosio resterà a Piacenza come amministratore apostolico fino a settembre. “Sono stati anni contrassegnati da tanti aspetti positivi ma anche da momenti difficili, come quelli della crisi economica – spiega Ambrosio – aver potuto collaborare e camminare tutti insieme ha aiutato la comunità”.

Monsignor Ambrosio ha confermato di voler restare a Piacenza: “Finito il mio compito – racconta – mi dedicherò alla preghiera, allo studio e alla riflessione. In questo periodo di pandemia mi sono legato ancora di più a questa città perchè i piacentini hanno dimostrato una capacità notevole a livello di generosità, impegno e dedizione. E’ emersa quella buona umanità che mi porterò nel cuore”.