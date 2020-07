Emporio solidale, primo anno di attività: distribuiti prodotti per 100mila euro. Richieste in aumento

Con 52mila prodotti distribuiti in 12 mesi, per un valore di quasi 100mila euro, l’emporio solidale della Caritas festeggia il primo anno di attività, nel quale ha portato avanti attività per dare un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà.

La richiesta è in aumento, spiega il direttore Mario Idda, anche se è difficile quantificarle l’incremento atteso per l’autunno. Sempre valido, quindi l’appello alle donazioni. I prodotto più necessari sono quelli di igiene personale e della casa, ma non solo.