I quattro studenti migliori: “Studiare nelle scuole di provincia ci ha arricchiti”

Si chiamano Samanta Zabarella, Aglaia Veronica Agnes, Riccardo Bazzarini e Andrea Fulvio Campomagnani. Sono i quattro studenti dell’intero Polo Volta (licei e Casali di Castel San Giovanni più Istituti tecnici di Borgonovo) che, all’esame di maturità, hanno portato a casa il massimo dei voti, cento con lode. Ognuno ha inclinazioni, passioni, preferenze differenti ma tutti hanno in comune una cosa: “Studiare in una scuola di provincia – dicono – non è affatto penalizzante, anzi qui non ci è mancato nulla”.

Le interviste sul quotidiano Libertà in edicola oggi