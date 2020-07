Tripla caduta in moto al passo Penice, in A1 a Fiorenzuola e ad Alseno. Centauri feriti

Tre motociclisti sono rimasti seriamente feriti in altrettanti incidenti stradali avvenuti nel pomeriggio di oggi, sabato 18 luglio. Il primo si √® registrato attorno alle 17.30 al Passo Penice, lungo la provinciale 461. Un centauro, per cause da accertare, ha perso il controllo della sua moto finendo riverso sull’asfalto.

Il secondo √® invece avvenuto in autostrada A1, poco prima delle 18.00, all’altezza di Fiorenzuola. Al chilometro 73, all’ingresso dell’area di sosta Arda Est, una moto si √® scontrata con un’auto. Ad avere la peggio il conducente della due ruote, che in seguito all’incidente √® finito a terra.

Il terzo incidente, infine, si √® registrato ad Alseno lungo la via Emilia Est. Anche in questo caso si tratta di uno scontro tra un’auto e una moto, con il centauro sbalzato dal veicolo.

I feriti sono stati soccorsi e trasportati all’ospedale di Piacenza. Fortunatamente non sono in pericolo di vita.