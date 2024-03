Maxi incidente in A1 all’altezza di Piacenza: cinque feriti, uno Ã¨ grave

È di cinque feriti, di cui uno molto grave, il bilancio dell’incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi, sabato 16 marzo, lungo l’autostrada A1 all’altezza di Piacenza. Al chilometro 57 in direzione Milano tre auto si sono scontrate per cause ancora da accertare. Il ferito più grave è stato condotto all’ospedale di Parma dall’elisoccorso proveniente da Brescia. Gli altri quattro feriti sono stati invece trasportati al Pronto Soccorso di Piacenza. L’incidente ha causato oltre un chilometro di coda.

Segui il traffico in tempo reale