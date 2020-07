L’Emporio solidale compie un anno. Idda: “Grazie a tutti i volontari”

“Un ringraziamento particolare ai volontari. Voi sapete quanto sia difficile far partire una nuova attività come questa”. Poche ma significative parole quelle di Mario Idda, direttore delle Caritas diocesana, per introdurre i festeggiamenti del primo anniversario dell’Emporio solidale di via 1° Maggio a Piacenza. Un servizio, quello di operatori e volontari, che va al di là della semplice distribuzione di alimentari e beni e che porta a vivere direttamente le storie delle famiglie che si presentano.

Quella di oggi è stata una festa iniziata nella mattinata con l’incontro con le autorità e proseguita nel pomeriggio con le famiglie e i loro bambini, ai quali era dedicato lo spettacolo “La ricerca della felicità” di “Pappa e Pero”.