Scuola, serviranno trenta pullman per il rispetto delle norme anti contagio

Per i circa 5mila studenti-pendolari delle scuole superiori piacentine si annuncia un nuovo problema, causato dall’emergenza covid. Nessun mezzo, così come previsto dai protocolli sulla sicurezza, potrà infatti accogliere passeggeri in piedi. Dai primi numeri, la stima di mezzi in più che serviranno, tenendo conto dell’osservanza dei nuovi protocolli, sarà di 25-30 pullman, oltre al centinaio che sono già sulla strada. Una richiesta di mezzi in più che necessita di un’ulteriore copertura finanziaria. Tenendo conto che ogni chilometro percorso costa 2,5 euro, l’aggiunta di mezzi alzerebbe la spesa giornaliera di circa 8mila euro.

