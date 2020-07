Alpini, mercoledì la messa per ricordare le vittime del Covid

La Sezione degli alpini di Piacenza ha pagato un tributo molto alto al Covid, diverse le Penne nere sono sconfitte dal virus durante l’emergenza e, a causa delle limitazioni imposte dal decreto, gli amici non hanno potuto partecipare alle esequie. Per ricordare tutti gli alpini morti durante la pandemia, la Sezione guidata da Roberto Lupi ha organizzato una messa in programma mercoledì 22 luglio alle 21 presso la sede di via Cremona a Piacenza. Alla celebrazione, che si svolgerà nel rispetto delle normative anticontagio, parteciperanno i rappresentanti dei Gruppi, il coro Ana Valnure e sono invitati i familiari degli alpini “andati avanti”.

