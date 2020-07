Serate violente nella palazzina a Gropparello, la prefettura: “Azioni di controllo e verifica”

E’ finita in prefettura la vicenda legata alla palazzina di via Rosso a Gropparello, teatro – secondo gli abitanti del paese – di comportamenti “incivili e di violenza” da parte di una trentina di persone che abitano diversi appartamenti. Sempre secondo i cittadini (che hanno raccolto oltre 200 firme di protesta) “si è formata una comunità di giovani che, invece di inserirsi nella realtà del paese, da tempo tiene comportamenti di spregio e di sprezzo verso la nostra comunità”.

“Durante l’incontro – si legge in una nota diffusa dalla prefettura – si è deciso di compiere azioni concrete di verifica e controllo che vedranno il Comune, in primis, attesa anche la rappresentanza della comunità locale, interessare il proprietario dell’immobile e sensibilizzare gli inquilini ad atteggiamenti più consoni e rispettosi dell’intera comunità”.

Liti, uomini che si spogliano davanti a donne e ragazzini per poi urinare in strada, musica ad alto volume nelle ore più improbabili della giornata. Questi sarebbero solo alcuni degli episodi avvenuti nelle ultime settimane. I cittadini, esasperati, sono stati ascoltati oggi (lunedì 20 luglio) in videoconferenza alla presenza del sindaco di Gropparello, Claudio Ghittoni, polizia, carabinieri, polizia di Stato e polizia locale dell’Unione Valnure Valchero e dell’Ausl.

Durante l’incontro è emerso che “non si tratta di un centro di accoglienza straordinario per richiedenti asilo e che nemmeno in passato risulta abbia avuto questa finalità d’uso e che, da quanto noto, è un immobile, composto da più appartamenti, locato a cittadini stranieri”.

Il sindaco Ghittoni ha fatto sapere che la situazione creatasi nell’immobile di Via Rosso “non è certo nuova”: già nel 2018 erano stati segnalati alle forze dell’ordine episodi spiacevoli: “alcuni degli stranieri residenti e i loro ospiti – si legge nella nota della prefettura – si sono nel tempo contraddistinti per atteggiamenti e comportamenti che hanno suscitato un certo allarme sociale nella comunità di Gropparello”.