Visite guidate e attività rivolte alla terza età, aperte le prenotazioni

Riprendono le attività per la terza età organizzate dall’ufficio “Attività socio-ricreative” del Comune di Piacenza. Per partecipare sarà obbligatoria la prenotazione, sino a esaurimento del numero massimo di posti disponibili per ogni evento, telefonando allo 0523-492724 dal lunedì al venerdì, dalle 11.00 alle 12.30, oppure inviando una email all’indirizzo [email protected]. Il luogo di ritrovo per le visite sarà comunicato al momento della prenotazione.

Ecco il calendario delle iniziative in programma: giovedì 23 luglio “Alla scoperta dell’antico quartiere di Sant’Agnese”, assieme alle guide di Cooltour; lunedì 27 luglio l’evento gratuito con prenotazione obbligatoria “Quattro chiacchiere tutti insieme” presso i giardini di via Santa Franca; giovedì 30 luglio “Una donna vestita di sole: l’Immacolata Concezione a Piacenza tra pittura e scultura”, visita guidata a cura di Cooltour alla scoperta della figura di Maria, dopo la promulgazione del dogma dell’Immacolata Concezione, nel Duomo e nella chiesa di San Francesco; martedì 4 agosto, insieme alle guide naturalistiche esperte di flora e di fauna, visita e passeggiata lungo i sentieri del parco della Galleana, per scoprire piccoli animali e alberi ad alto fusto; giovedì 13 agosto, sempre insieme alle guide naturalistiche esperte di flora e di fauna, passeggiata all’interno dei Giardini Margherita, per apprezzare la storia, l’architettura e gli alberi monumentali piantumati più di un secolo fa, quando i giardini appartenevano a una villa privata.