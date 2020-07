Dal comune l’ok ai funerali di Elisa: “Non appena sarà fissata la data”

La via Crucis della burocrazia potrebbe arrivare alla sua ultima stazione tra pochi giorni. Dopo il nulla osta della Procura della Repubblica, dall’ufficio anagrafe del Comune di Gropparello viene ora chiarito che non appena la famiglia Pomarelli avrà deciso la data e il luogo dei funerali di Elisa sarà rilasciato all’impresa funebre anche l’ultimo documento che consente di riconsegnare il corpo della 28enne ai genitori e di darne sepoltura. Ad essere coinvolto nelle richieste di trasporto della salma – ultimo tassello che mancherebbe dunque per l’addio alla giovane – è il Comune di Gropparello perché qui, in un bosco nei pressi di Sariano, venne ritrovato il 7 settembre il corpo senza vita di Elisa Pomarelli e l’atto ufficiale che ne certificò la morte venne firmato nel municipio di piazza Roma.

