L’ex comandante Bezzeccheri in tribunale per cinque ore. Bocche cucite all’uscita

E’ stato in tribunale per quattro ore e mezza il maggiore Stefano Bezzeccheri, ex comandante della Compagnia dei carabinieri di Piacenza, indagato nell’ambito dell’operazione Odysseus che ha portato all’arresto di sei carabinieri. Per Bezzeccheri era stato disposto l’obbligo di dimora, l’accusa di cui deve rispondere è abuso d’ufficio. Il maggiore si è presentato in tribunale per l’interrogatorio di garanzia con l’avvocato difensore Wally Salvagnini intorno alle 10.30 ed è uscito verso le 15.10. All’uscita bocche cucite da parte del militare e del suo avvocato.

Ieri, 27 luglio, il comandante della caserma Levante Marco Orlando non ha risposto alle domande del giudice mentre sabato scorso l’appuntato Giuseppe Montella, considerato leader del gruppo di carabinieri “infedeli” è stato interrogato per oltre tre ore al carcere delle Novate.