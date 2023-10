La Cassazione riduce le pene per cinque ex carabinieri dell’inchiesta Levante

Circa dieci ore di camera di consiglio e capi d’imputazione tutti rivisti “al ribasso”, tra assoluzioni parziali o la necessità di tornare alla Corte d’Appello per rideterminare le pene.

La Corte di Cassazione ha di fatto riformato la sentenza dell’Appello in maniera più favorevole per i cinque ex carabinieri della caserma Levante di Piacenza che avevano scelto il rito abbreviato, con conseguente sconto di un terzo della pena.

Ma soltanto oggi, carte alla mano, si potrà conoscere nei dettagli la sorte di Giuseppe Montella (difeso da Matteo Dametti ed Emanuele Solari), Salvatore Cappellano (difeso da Paolo Fiori), Giacomo Falanga (difeso da Daniele Mancini e Paolo Molaschi), Marco Orlando (difeso da Antonio Nicoli) e Daniele Spagnolo (difeso da Aldo Truncè).

L’unica certezza al momento dopo una giornata lunghissima iniziata con il dibattimento in aula e con la successiva attesa della sentenza (arrivata solo dopo le 20.30), è che la Cassazione ha mosso obiezioni su quanto era stato deciso nell’ultimo grado di giudizio.

