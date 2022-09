Carabinieri, Paolo Abrate saluta Piacenza: “Ristabilita la fiducia con i cittadini”

Era arrivato a Piacenza due anni fa per ripristinare la fiducia tra gli uomini dell’Arma e i cittadini dopo lo scandalo della caserma Levante. Il comandante provinciale dei carabinieri Paolo Abrate, in procinto di partire per Roma dove ricoprirà il prestigioso incarico di capoufficio legislazione e affari parlamentari, parla di “missione compiuta”.

Lo ha spiegato stamattina nel corso dell’incontro con i giornalisti, ai quali (oltre ai suoi saluti) ha voluto affidare le sue ultime parole da numero uno dell’Arma piacentina. Il suo posto qui a Piacenza sarà preso dal colonnello Pierantonio Breda.

IL SERVIZIO A CURA DI MARCELLO TASSI