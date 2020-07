Schianto frontale auto-camion: giovane in pericolo di vita

Grave incidente nella tarda serata di martedì 28 luglio a Fossadello, nel comune di Caorso. Una utilitaria, per cause da accertare, si è scontrato frontalmente con un autoarticolato proveniente dalla opposta direzione lungo la strada Caorsana. Dopo lo scontro la vettura, una Toyota Yaris, ha terminato la propria corsa fuori strada: a bordo un giovane che è stato estratto dall’abitacolo dai vigili del fuoco. Le sue condizioni sono molto gravi e si teme per la vita. Sul posto gli uomini del 118 e i carabinieri che hanno operato i rilievi di legge.

