Settimana da bollino rosso sul fronte afa, nel week end il picco

Si sta profilando come una delle settimane più calde dell’estate 2020. Anche oggi, come ieri, grande afa prevista sul territorio di città e provincia che, sin dalle primo ore del mattino dovranno fare i conti con temperature assai elevate. Si prevedono 19 gradi già in primissima mattinata e si arriverà intorno ai 34 gradi. Non sarà però oggi la giornata che metterà più a dura prova la tenuta dei piacentini, ma nel fine settimana, a partire da venerdì, si attendono i picchi più elevati di questa ondata di calore, l’ultima del mese di luglio.

