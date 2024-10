A Piacenza pioggia e temperature in picchiata, ma nel weekend torna il sereno

Dopo quella di ieri, che ha portato piogge e rovesci in transito da ovest a est, una nuova perturbazione ha fatto il suo ingresso dalle prime ore di oggi (giovedì 3 ottobre), portando condizioni di maltempo diffuso su tutte le aree settentrionali dell’Italia.

Anche sulla provincia di Piacenza non stanno mancando i temporali, seppur in un contesto prevalentemente autunnale. La novità consiste tuttavia nel repentino abbassamento delle temperature, dovuto all’affluenza di aria fredda dal Nord-Europa. Un nuovo contesto climatico che si farà sentire soprattutto tra stasera e domani, quando le temperature diurne non dovrebbero superare i 14-16°.

Il quadro meteorologico dovrebbe tuttavia migliorare già a partire da sabato e per tutto il fine settimana, con l’arrivo di correnti occidentali più asciutte: più sole, dunque, con un clima mite nei valori massimi che sfioreranno i 19° durante la giornata di domenica. Una parentesi di bel tempo che però è destinata a chiudersi già da lunedì, quando tornerà il cielo coperto. Martedì, invece, sono attesi nuovi temporali su tutto il territorio.