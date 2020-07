“I giardini Margherita non tornino ad essere zona franca dello spaccio”. L’appello arriva da Giovanna Ferrari, presidente dell’associazione Giardini Margherita che conta 400 iscritti. “Le indagini che hanno colpito i militari della Caserma Levante di via Caccialupo lasciano sorpresi e sconcertati – spiega -. Ma non va persa la fiducia nell’Arma ne’ dimenticato il meritorio lavoro che gli stessi carabinieri hanno compiuto per risanare una zona fino a qualche tempo fa teatro di vari episodi di microcriminalità”. Oggi, anche dopo gli arresti – conclude la Ferrari – “bisogna proseguire sulla stessa strada, cercando di non cancellare i risultati finora ottenuti con grande sforzo”.

