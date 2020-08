Incidente sulle Dolomiti, bimbo piacentino in condizioni molto gravi

E’ piacentina la famiglia coinvolta nell’incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di lunedì 3 agosto in Val Badia, in Trentino-Alto Adige. Un bambino – in vacanza con i nonni sulle Dolomiti – è rimasto ferito gravemente, tanto da essere trasportato d’urgenza in elicottero all’ospedale di Bolzano. Stando alle prime ricostruzioni, i piacentini si sono schiantati contro un’altra auto lungo la strada provinciale in località Pederoa, durante qualche giorno di relax in montagna. Oltre al nipote, ci sono cinque feriti portati all’ospedale di Brunico. La dinamica esatta dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine.

