Omicidio Elisa Pomarelli: si apre il processo a Sebastiani. Funerali dopo un anno dalla tragedia

Si apre stamattina, 4 agosto, il processo a Massimo Sebastiani, accusato di aver ucciso la 28enne piacentina Elisa Pomarelli, il 25 agosto 2019. In tribunale si tiene l’udienza preliminare e nella sua richiesta di rinvio a giudizio, il sostituto Ornella Chicca, oltre all’omicidio volontario e alla distruzione di cadavere, sottolinea la circostanza aggravante per Sebastiani della minorata difesa per “aver approfittato di circostanze di luogo e di persona tali da ostacolare la difesa”. Il legale di Sebastiani, l’avvocato Mauro Pontini, si limita a considerare che l’aggravante non cambia il peso complessivo dell’accusa al suo imputato.

La ragazza era stata uccisa a Campogrande di Carpaneto e l’omicidio aveva sconvolto la provincia di Piacenza anche per le modalità. Elisa era scomparsa il 25 agosto, Massimo era stato ritrovato il 7 settembre a Sariano di Gropparello dopo quasi due settimane di latitanza. Agli inquirenti aveva confessato subito il delitto.

Con ogni probabilità i funerali della povera ragazza si terranno a fine mese, forse proprio il 25 agosto, a un anno esatto dalla tragedia che ha colpito la famiglia Pomarelli.