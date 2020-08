Ancora attacchi di lupi: “Sbranate sette capre ad Alseno”

Nella notte di lunedì 3 agosto l’azienda agricola “La quercia verde srl” associata a Confagricoltura Piacenza è stata nuovamente presa d’assalto da un branco di lupi. Il bottino è stato di tre capre adulte e quattro capretti. È la terza volta solo nell’ultimo anno. La ditta è specializzata nell’allevamento di cavalli da corsa (trotto) ad alta genealogia e di grande valore e l’anno scorso era stato attaccato un puledro.

“Prima gli attacchi avvenivano una volta all’anno e in inverno, il branco assaliva un animale e se lo portava via – spiega il titolare Maurizio Lamoure – da qualche mese invece c’è un gruppo di lupi stanziale, ho avvistato un maschio molto grosso, più del mio rottweiler, forse un altro più giovane e 3 femmine, dormono nell’erba alta di un campo qui vicino e arrivano tranquillamente al limitare delle corti”.

Confagricoltura Piacenza è più volte intervenuta sul tema della fauna selvatica il cui proliferare è ormai da troppo tempo fuori controllo denunciando che la mancata gestione non è tutela dell’ambiente e tanto meno cura responsabile del creato. “I branchi di lupi stanziali in prima collina – sottolinea il presidente Filippo Gasparini – sono una prova di disequilibrio del sistema, sull’altare della ‘biodiversità’ si condanna il controllo dell’uomo sull’ambiente e quindi la sua capacità di perpetuare la civiltà. Gli agricoltori, da sempre custodi del paesaggio, non sono in condizione di potersi tutelare e di tutelare le greggi.