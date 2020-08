Travo, test a tappeto. Invito al tampone per i clienti del bar Selfie

L’amministrazione comunale di Travo, uno dei paesi della Valtrebbia più frequentati da turisti e villeggianti, ha preso tre decisioni nel campo della prevenzione Covid. Parliamo innanzitutto dei test sierologici a tutta la popolazione residente, gratuiti (a pagamento per i villeggianti). Poi è stato richiesto a chi ha frequentato il Selfie Cafe il 25 e 26 luglio di sottoporsi a tampone, in via precauzionale. Infine scatta un’ordinanza restrittiva per le attività, al fine di evitare assembramenti o che chi alza troppo il gomito si lasci andare a comportamenti poco idonei alle necessità di prevenzione dei contagi.

IL SERVIZIO COMPLETO SU LIBERTÀ IN EDICOLA