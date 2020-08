“Quasi trenta piacentini hanno violato la quarantena. Più controlli anti-assembramento”

Sono stati 27 i piacentini sanzionati per non aver rispettato la quarantena anti-Covid negli ultimi due mesi. Persone che si sono spostate dalla propria abitazione, nonostante il divieto a causa di positività al Coronavirus o contatti a rischio. Sempre dal 3 giugno al 31 luglio, le forze dell’ordine hanno multato anche tre esercizi commerciali. Ecco i dati emersi nell’ultima riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, alla presenza del prefetto Daniela Lupo, del presidente della Provincia Patrizia Barbieri e dei rappresentanti di polizia, carabinieri, guardia di finanza, polizia locale e vigili del fuoco. In totale, nel periodo preso in considerazione, i controlli hanno riguardato 14mila persone e 1.582 attività commerciali. Solo nello scorso weekend, invece, le forze dell’ordine hanno verificato 775 cittadini, 283 veicoli e 11 negozi.

Il prefetto ha disposto una stretta sui servizi di prevenzione e controllo del territorio nei luoghi a maggiore vocazione turistica e ricreativa, in particolare nelle ore serali e notturne nei giorni del fine settimana. Si sperimenterà l’utilizzo di unità mobili con pattuglie appiedate anti-assembramento.