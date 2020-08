Sbanda alla rotatoria e si ribalta più volte: un uomo in condizioni serie

Gravissimo incidente oggi, venerdì 14 agosto, intorno alle 22.30 alla rotatoria di Largo Morandi: per cause da accertare una vettura ha improvvisamente sbandato prima di affrontare la rotonda e il conducente ha totalmente perso il controllo del mezzo che si è ribaltato più volte. Il guidatore è rimasto incastrato nell’abitacolo ed è stato estratto dai vigili del fuoco prima del suo trasporto d’urgenza all’ospedale a bordo di una ambulanza della Croce Rossa di San Nicolò. A bordo anche una ragazza, rimasta illesa. Le sue condizioni dell’uomo sono serie ma non è fortunatamente in pericolo di vita.

