Ferragosto 2020, le foto dalla città (quasi) deserta

Come da tradizione, città deserta o quasi. Ferragosto diventa opportunità per tanti piacentini di andare a caccia di refrigerio nelle vallate e così il centro si svuota a beneficio di chi invece intende godersi la calma e il silenzio delle strade solitamente rumorose. Buona l’affluenza a palazzo Farnese per una apertura festiva che ha consentito ai turisti di osservare da vicino i tesori del museo cittadino. Ecco le foto che lasciano intendere alla perfezione il clima che si respira in questo Ferrabosto 2020, all’insegna del gran caldo e del distanziamento.

