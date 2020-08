Domenica nera per i ciclisti: due cadute rovinose, interventi dell’elisoccorso. Un uomo in condizioni gravissime

Ancora un grave incidente che ha visto protagonista un ciclista lungo le strade della nostra provincia: a Pallastrelli, nel comune di Castellarquato, un uomo è caduto rovinosamente al suolo procurandosi un pesante trauma cranico. È stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Parma dove sarà ricoverato nel reparto di rianimazione. Le sue condizioni sono gravissime.

Dinamica molto simile per un 50enne residente a Castel San Giovanni che nel corso della mattinata di domenica 16 agosto è stato protagonista di una caduta a Vicobarone, nel comune di Ziano. Anche in questo caso è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso, ma fortunatamente il 50enne non è in pericolo di vita.