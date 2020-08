Auto e scooter si scontrano all’incrocio tra via Lanza e via Guerra: un ferito grave

Un brutto incidente è avvenuto poco dopo le 18.00 all’incrocio tra via Lanza e via Guerra a Piacenza. Coinvolte un’auto e uno scooter. Ad avere la peggio il guidatore del mezzo a due ruote che, in seguito allo scontro (ancora da accertare le cause) è finito a terra. Sul posto, oltre alla polizia municipale, i soccorritori della Croce Bianca Piacenza, che hanno condotto il ferito all’ospedale di Piacenza.

