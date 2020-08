Cristicchi incanta il pubblico di Travo con brani inediti

Il cantautore romano Simone Cristicchi è stato accolto con entusiasmo dal suo pubblico lo scorso venerdì, 14 agosto, a Travo, dove al Parco Archeologico ha presentato la sua ultima pubblicazione discografica: un best of contenente i pezzi più noti e due brani inediti, “Abbi cura di me” che da il titolo alla raccolta, e “Lo chiederemo agli alberi”. Più che un concerto, uno spettacolo teatrale che ha visto alternarsi canzoni, storie e poesie, diverse tra loro ma legate da un unico tema, quello sociale e l’attenzione verso gli ultimi. Non sono mancate in scaletta le famose “Studentessa universitaria” e “Ti regalerò una rosa” con la quale vinse il Festival di Sanremo. In finale un brano ancora inedito, “Dalle tenebre alla luce”, che il pubblico travese ha potuto ascoltare per la prima volta.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà