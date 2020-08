Trent’anni fa l’ultimo volo del Charlie Alpha

Erano le 8.25 del 18 agosto del 1990, giusto trent’anni fa, quando l’elicottero Ehca Charlie Alpha in servizio all’ospedale Maggiore di Parma si alzò in volo per l’ultima a volta. Partito per soccorrere un ferito sull’Appennino reggiano a causa della nebbia il mezzo precipitò sul monte Ventasso: nell’incidente persero la vita il pilota Claudio Marchini, il medico anestesista piacentino Annamaria Giorgio e gli infermieri Corrado Dondi e Angelo Maffei, di origine piacentine e residente nel parmense.

Oggi come è ormai tradizione, al cippo lungo il viale che conduce alla sede del Cral Sanità in via Casati Confalonieri a Parma alle 18.30, si svolgerà la commemorazione.

E oggi come allora l’elisoccorso è un supporto provvidenziale per Piacenza e per le città emiliane più vicine. Nei primi sei mesi di quest’anno è intervenuto 105 volte a Parma, 110 a Reggio, 98 a Piacenza, 9 a Modena e 24 fuori regione.