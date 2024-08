Castel San Giovanni, Panda si schianta contro un muretto dopo un urto: 37enne ferito

Incidente stradale stamattina (28 agosto) in via Montanara a Castel San Giovanni. Una Fiat Panda, che stava uscendo dal paese in direzione Moretta, è stata coinvolta in una collisione all’incrocio con via Filzi, urtando un’Opel e finendo poi contro un muretto e abbattendo la recinzione perimetrale di un’abitazione situata sul lato opposto della carreggiata.

L’uomo di 37 anni al volante della Panda è rimasto ferito nell’impatto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Castel San Giovanni per mettere in sicurezza il veicolo e l’area circostante, compresa una canna fumaria. Inoltre, sono giunti sul luogo anche l’automedica e la Pubblica assistenza di Castel San Giovanni per prestare i primi soccorsi al ferito. E’ stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso da Parma. Le dinamiche sono al vaglio delle forze dell’ordine.