Bambino cade dalla bici a Centenaro di Ferriere, arriva l’elisoccorso

Intervento dell’elisoccorso a Centenaro di Ferriere dove un bambino è caduto in bicicletta e ha battuto la testa. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della pubblica assistenza e della croce rossa di Farini e l’elisoccorso che ha condotto l’11enne a Parma. Le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di martedì 20 agosto.