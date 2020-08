Cantina di Vicobarone, arrivati i primi 500 quintali di uva: “Annata al top”

Anche per i soci della Cantina di Vicobarone la vendemmia è entrata a pieno regime. I primi carri di uva hanno fatto il loro ingresso nello stabilimento vitivinicolo, dove durante il primo giorno sono stati lavorati circa 500 quintali di uve in arrivo da tutta la vallata. Anche in questo caso si confermano le previsioni che parlano di un’annata record per quantità e qualità.

L’articolo su Libertà