Iniziata la vendemmia in Val Tidone. “Selezionate le uve non colpite dalla tempesta”

Con l’arrivo alla Cantina di Vicobarone dei primi 30 quintali di uva pinot nero, tutta raccolta a mano in cassetta, la vendemmia in Val Tidone può dirsi ufficialmente aperta. Anche se siccità , afa, grandine e tempesta ci hanno provato in tutti i modi a rovinare i raccolti, la vendemmia 2022 pare essere di ottima qualità .

“Abbiamo selezionato quelle non colpite dalla tempesta – dice l’enologo Saverio Callaci – la cui qualità è altissima. Le piogge della scorsa settimana – aggiunge – hanno dato un po’ di respiro e normalizzato la maturazione, riportando la pianta in equilibrio vegeto produttivo”. Se a rimetterci non sarà la qualità della vendemmia 2022, almeno per le uve che non sono state colpite dalla tempesta, lo stesso non può dirsi per la quantità .

Si stima infatti un calo della produzione tra il 15 e il 20%. “Dove non è grandinato l’uva è buona” dice il viticoltore Paolo Passerini. “Dove ha grandinato purtroppo avremo una grossa perdita di peso, ma per fortuna il caldo e il clima ventoso hanno fatto seccare gli acini”. È stato cioè scongiurato il rischio delle temute muffe. In Cantina Valtidone si comincia il 16.

