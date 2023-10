“Crea la tua mascotte!” di Cantina Valtidone: undici le scuole finaliste

Sono undici le scuole finaliste di Crea la tua mascotte!, concorso promosso da Cantina Valtidone e rivolto alle scuole di Piacenza, Lodi, Cremona e Pavia. Degli oltre 50 elaborati la giuria ne ha selezionati 11 che sono stati presentati in teatro a Pianello e che saranno protagonisti della prossima festa del vino novello, il 4 novembre. I nomi che i ragazzi hanno dato alle loro mascotte vanno da Miss Rose a Tappino il contadino, Sua maestà gutturnio, Vinidio e avanti di questo tenore.

Le 11 scuole arrivate in finale sono le elementari di Besenzone, Montù Beccaria (1c, 2c), San Polo (2a) e Portalbera di Stradella. Le scuole medie di Castel San Giovanni (2d), Borghetto (3d), Borgonovo (1c) e Sant’Orsola (2). Per le superiori: Endo Fap don Orione (seconda classe), scientifico Volta (3a) e tecnico economico Volta di Borgonovo (terza classe). La giuria ha deciso inoltre di aggiungere tre premi speciali alla terza elementare Casa del fanciullo, terza media di Monticelli d’Ongina e terza operatore grafica Endo Fap, per un totale quindi di 14 scuole premiate dai soci di Cantina Valtidone. La finalissima sarà sabato 4 novembre a Borgonovo.